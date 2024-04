Pachuca vs Herediano EN VIVO Concachampions Cuartos de Final Vuelta

Pachuca ha estado en un gran nivel en las últimas semanas, y este miércoles deberá sellar su pase a las Semifinales de la CONCACAF Champions Cup, pues se medirá al Herediano de Costa Rica en los Cuartos de Final Vuelta con una gran ventaja y en casa, en el Estadio Hidalgo.

Los Tuzos fueron contundentes en la Ida, pues golearon 0-5 al conjunto costarricense y en la Bella Airosa deberán mantener ese ritmo para no sufrir alguna sorpresa, pero llegan con buen ambiente anímico ya que en Liga MX vencieron a Tigres en El Volcán por otra goleada de 0-3.

Herediano, por su parte, buscará no llevarse un marcador más abultado en el global, pero no trae buen ritmo un es su país, pues en sus últimos tres juegos de Liga no han ganado, pues suman dos derrotas y un empate, por lo que se ve imposible salir con vida de Pachuca.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 'CHICHARITO' FUE AUTOCRITICO A PESAR DE SU GOL VS PUEBLA: 'NO PODEMOS SUFRIR CON TRES GOLES DE VENTAJA'