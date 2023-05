Hirving Lozano, delantero del Napoli de Italia, habló en el podcast de 'Andre Marín: Sin Censura' sobre lo que le gustaría vivir en su carrera dentro del futbol.

Y una de las cosas más importantes que ha pensado el delantero tricolor que actualmente triunfa en la Serie A, es sobre dónde le gustaría estar cuando regrese a México.

Lozano explicó que uno de sus grandes deseos es el hecho de poder retirarse en la escuadra de los Tuzos del Pachuca.

"Si me gustaría, no depende de uno, son cosas que no dependen de uno, hay mucho camino aún, pero definitivamente sí me gustaría", señaló el delantero mexicano.

Sin embargo, Hirving Lozano afirmó que aún falta mucho tiempo porque por ahora su prioridad es seguir en Europa y en el Napoli.

