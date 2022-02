Nacho Ambriz sobre su fugaz paso por el futbol español: 'Dudé cómo debía dirigir al Huesca'

Nacho Ambriz habló sobre las causas que lo alejaron del futbol español pese a que su intención era permanecer y hacer carrera en Europa. El timonel se entrevistó para el programa 'Línea de 4' de 'TUDN' y aclaró el motivo de su regreso tras dirigir el Huesca de la Segunda División.

El técnico también se dijo afortunado de regresar a México y de estar al frente del Toluca quienes le han dado facilidades para poder dirigir a los Escarlatas comodamente.

"Me siento muy contento, feliz de estar acá, de la experiencia que tuve en España. Yo también me equivoqué, dudé de la forma de cómo quería que jugara el equipo, los resultados tampoco me acompañaron, eso hizo que un sueño que tenía de ir a quedarme bastante tiempo hizo que me regresara, pero hoy contento de estar en una nueva institución que acaba de cumplir 105 años, con una directiva de lo mejor que me he encontrado con Francisco Suinaga y Antonio Sinha que me han permitido como en casa".

Ambriz fue presentado con los choricero el primero de diciembre del 2021, actualmente su trabajo ha puesto a la plantilla en la posición 7 de la tabla general de la Liga MX con 9 unidades.

