Mikel Arriola: 'Ya no le voy a Pumas'

LA ENTREVISTA

Mikel Arreola, nuevo presidente ejecutivo de la Liga MX, es articulado en los conceptos que vierte con la cabeza amueblada y el conocimiento estructural, en términos administrativos, que requiere el torneo mexicano. Pero también es aficionado al futbol. O era. Mikel, furibundo seguidor de Pumas, ha heredado sus preferencias. Si los auriazules son Campeones, no festejará. No puede hacerlo desde su condición de directivo.

Pero lo que sí hace es desmenuzar la actualidad de la liga mexicana. Hilando fino, se descubren los pensamientos del nuevo dirigente del balompié mexicano, en torno a la multipropiedad, el ascenso y descenso, reducción de extranjeros, el arbitraje, el VAR y demás tópicos de su nuevo día a día sin la camisa universitaria.

¿Qué fortalezas y debilidades le observabas al futbol mexicano desde afuera?

Desde niño fui un gran aficionado al futbol, también jugador. En los 80 éramos una liga muy local; incluso los uniformes, contra los de Europa, se veían poco competitivos. Esto fue evolucionando en términos estructurales. Se creo la división entre la federación y la Liga, con Decio de María, con datos propios, con archivo y registro. La veo evolucionando, apoyando a los inversionistas. No te digo que seamos exportadores, pero la presencia es mucho más que cuando yo era niño, donde solo teníamos a Hugo Sánchez.

Le vas a Pumas, pero ya no puedes festejar si es Campeón…

Desde el lunes que la asamblea me nombró presidente ejecutivo, ya deposité en mi hijo Santiago, de siete años, la afición a Pumas. Hoy le voy a todos esperando que lo que se dé en la Final sea espectáculo. Ya no le puedo ir a nadie.

¿Estamos más cerca del Norte que del Sur, futbolísticamente?

Somos tan atractivos que dependerá que quién esté más interesado. Se podrían dar combinaciones: se podría dar el primero o el segundo escenario o las dos; todo tiene que ver con el acuerdo conceptual que tengamos. En lo conceptual, con Estados Unidos estamos en términos cercanos de un acuerdo. Los cómo aún no se tienen muy claros, pero con ayuda de Concacaf, creo que llegaremos a un mecanismo, donde los equipos mexicanos y de Estados Unidos tengan una competencia plena.

¿Qué preocupa?

Lo que sí veo es que en los últimos tres años, quitando el 2020 que es año Covid, que no compara, ha habido una reducción en la asistencia a los estadios, frente a otras ligas que lo han incrementado permanentemente.

¿Te planteas una reducción de extranjeros en el futbol mexicano?

Pueden correr en cuerdas separadas, si revisas hace 10 años cuántos jugadores Sub 17 se debutaban, al día de hoy se debutan cinco veces más jugadores Sub 17. Eso no tiene tanto qué ver con el espectáculo que dan los extranjeros en la liga. Al Tata hay que darle tela de dónde cortar, creo que hay mucha.

Pero entre más extranjeros medianos, menos oportunidades, ¿no?

No soy amigo de los topes de competencia. Pienso al revés: Mientras haya extranjeros en la liga mexicana, los buenos mexicanos son los que van a destacar sobre los extranjeros. Tampoco le podemos dejar de traer figuras de otros países, que sean espectaculares, que vengan de Europa o de Sudamérica, que viene a quemar sus naves y a ser competitivo. Eso le hace bien a nuestros chavos, el que se gane un lugar en la alineación.

En otras ligas del mundo hay más filtros. Los extranjeros deben reunir más requisitos, como tener un mínimo de minutos en selección, etc.

¿Te planteas crear filtros para que la competencia sea más real?

Yo creo que esa es más responsabilidad de los clubes, porque tienen la oportunidad, primero de revisar con qué representantes trabajan, y segundo, de tener buenos visores. Si no lo haces de manera inteligente, estás gastando tu manera ineficiente. Si yo pongo filtros, lo que va a pasar es que los actores económicos van a darle la vuelta. Es un tema de mercado, en el que el que mejor compra es al que mejor le va.

¿Qué opinas de la desaparición del ascenso? ¿Qué le dices a un chico que no tiene la aspiración legítima de ganarse un hueco, deportivamente, en Primera División?

Estamos trabajando para que eso se dé. La experiencia del Veracruz fue de gran aprendizaje. Cuando tú no te fijas en la estructura de ingreso-gasto de un equipo, vas a poner en riesgo lo mayor por lo menor. Si Veracruz hubiera prevenido que su ingreso hubiera sido más alto que su gasto, no hubiéramos tenido un riesgo sistémico en la Liga. Lo de Veracruz nos llevó a reflexionar Por eso hicimos una pausa, no se desterró el ascenso y descenso, es una pausa de un periodo aceptable para meterle los suficientes candados a los equipos de ascenso para que tengan ordenadas sus finanzas, que no gasten más de lo que ingresen y que corporativamente sean transparentes.

¿Entonces, regresará el ascenso y descenso?

Estoy convencido de que debemos de regresar al ascenso y descenso, pero ya habiendo eliminado ese riesgo de que el equipo que sube no sabes de dónde se fondea, y no sabes si va a llegar a la última jornada, entonces te puede contaminar, no solo a su club, como Veracruz que amenazó con no seguir jugando si no se les pagaba. Estamos en una pausa, que si nos apuramos, será más corta que larga.

¿Te hace ruido la multipropiedad?

¿Sabes qué me hace ruido? Que en 18 plazas o 18 unidades de negocio, haya 15 ofertantes. Esto nos dice que tenemos que generar el ambiente propicio para la inversión; si logramos lo de la liga norteamericana, espero que tengamos más e 15 internados en 18 plazas, porque esta multipropiedad, que se da en dos casos, es síntoma de que no hay mucho apetito para invertir en el futbol.

¿Qué opinas de la carente autonomía de la Comisión de Arbitraje con la Liga MX?

Es mucho mejor que la comisión de árbitros dependa de la federación y no dependa de la liga. Aún así las presiones son muy fuertes de los 18 equipos. Hoy, está muy bien encabezada por Arturo Brizio, está bien dotada de elementos tecnológicos, con el VAR, teníamos más o menos nueve errores y hoy hablamos de un error arbitral, comparando una temporada con otra. Es uno de los elementos indispensables para que sea confiable; a diferencia de otros países, no tenemos elementos cuestionados en términos de honestidad.

¿Te gusta el VAR?

A mí me gusta el VAR, porque si no, nos íbamos a quedar atrás de deportes como el tenis, como el futbol americano, de deportes que ya lo adoptaron y y all hicieron suyo. Si tú reduces el margen de error con la tecnología, le estás haciendo un beneficio al deporte. El futbol aunque sea de mucha apreciación, no se puede quedar atrás.

De esa manera, Mikel Arriola, juega el otro partido: El del escritorio.

