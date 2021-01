Mikel Arriola: 'No iremos a Copa Libertadores si no es en igualdad de condiciones'

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, dio a conocer el panorama del balompié nacional para regresar a la Copa Libertadores, indicando que hasta que no se llegue a un acuerdo con igualdad de condiciones, no se podrá ver a un equipo mexicano en la justa de Conmebol.

"En el tema de la Copa Libertadores está abierto. No vamos a ir si nos siguen tratando de manera desigual. Si lo que lleva México son más recursos, más patrocinadores, pero resultado que quedamos primer lugar y no podemos jugar la final de vuelta en nuestro país; ahí si estamos en una desventaja y eso me parece que no lo debemos aceptar", comentó el dirigente en entrevista con TUDN.

Así mismo, Arriola valoró el posicionamiento del futbol nacional con respecto al resto del mundo, indicando que su buen nivel lo hace ser una competición con equipos y variables de interés para más de una confederación.

"Hoy somos la liga número 10 del mundo y esto implica que hay interés tanto del norte como del sur en el futbol mexicano; como nunca antes. Hay interés de Conmebol y Concacaf y México puede, con 18 equipos, encontrar muchas combinaciones. En la medida que los equipos mexicanos puedan tener mayores vitrinas, tanto de ingreso como de competitividad, vamos a poder ir elevando ese nivel", señaló.

