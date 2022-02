Miguel Herrera: 'Mejía Barón me falló como persona, no nos vamos a saludar'

Miguel Herrera y Miguel Mejía Barón sostuvieron fuertes encontronazos en el pasado. El 'Doctor' dejó fuera al 'Piojo' del Mundial de Estados Unidos 1994 y, por su parte, Herrera Aguirre tundió con todo a Mejía en diversas comparecencias públicas.

El hoy entrenador de Tigres habló sobre si algún día podrá arreglar sus diferencias con el vicepresidente de Pumas que hasta hace un año trabajaba con el cuadro regiomontano. "Miguel y yo no nos vamos a hablar. No nos vamos a saludar, no nos vamos a hablar. No es mi amigo, no tuve una buena relación con él. Me parece que como persona me falló.

"En su momento aprendí mucho de él. Yo cierro mi círculo en el momento que digo: no le tengo odio ni nada. Estaremos juntos en una cancha o no. Él hace su trabajo y se lo respeto. Yo sigo mi camino, sigo mi vida. No lo voy a insultar, él tiene su vida, yo tengo la mía", dijo en entrevista con TUDN.

"No lo voy a saludar porque no es mi amigo, porque no tuve buena relación con él y me parece que como persona me falló", @MiguelHerreraDT y su relación con Miguel Mejía Barón En vivo TUDN pic.twitter.com/Hl8Jd6qXBU — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) February 18, 2022

El timonel de Tigres comparó la situación con la que vivió con Marco Antonio Rodríguez, exárbitro que pitó la final entre Monterrey y Toluca en 2005, encuentro en el que los Rayados del 'Piojo' sufrieron tres expulsiones.

"Queda en un partido. Cada que me lo encuentro, lo saludo muy bien. Hay momentos con ciertas personas que la química no se da, pero con Marco hasta un comercial hicimos juntos, son momentos de un partido", concluyó.

