Liguilla Liga MX: Azteca superó a TUDN en rating en el Santos vs Tigres

La jornada del jueves en la Fiesta Grande para los partidos de Ida de los Cuartos de Final encontró un par de enfrentamientos de sumo interés que en televisión abierta arrojó hasta 16.5 puntos de rating. De acuerdo a David Medrano, colaborador de RÉCORD, para el Santos vs Tigres, fue Azteca quien se llevó a la audiencia con 6.7 puntos, casi el doble que TUDN, cadena que tuvo 3.4. Para el Puebla vs León de un par de horas antes, los números tenían un margen similar, 6.4 de acuerdo a Ibope. Será el Atlas vs Monterrey (21:05 horas) de este sábado el siguiente partido que Azteca se encargará de televisar. TUDN, por su parte, tendrá el América vs Pumas (19:00) y el Tigres vs Santos (domingo, 18:00).

