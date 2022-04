Liga MX: ¿Qué equipos están clasificados a la Liguilla del Clausura 2022?

El Torneo Clausura 2022 está a punto de terminar en su fase regular y estamos a nada de conocer quiénes serán los 12 equipos que estén presentes para la liguilla de este certamen.

Al momento, son diez escuadras las que al menos han asegurado el repechaje y sólo dos de ellas ya tienen su clasificación de manera directa a los cuartos de final del torneo.

Los Tuzos del Pachuca y los Tigres de la UANL son los dos equipos que estarán de manera directa en cuartos, por lo que ocho escuadras buscan evitarse la fase de reclasificación.

Los ocho equipos que ya se encuentran calificados al menos al repechaje son: Puebla, Atlas, América, Cruz Azul, Chivas, Monterrey, Necaxa y Atlético San Luis.

Hay seis planteles aún tiene posibilidad de estar entre los lugares de repesca: León, Pumas, Mazatlán, Toluca, Santos Laguna y Tijuana.

En la Jornada 17 habrá varios encuentros que van a marcar cuál será el destino del repechaje que será la apertura de la liguilla Clausura 2022 de la Liga MX.

Por ahora, los juegos del repechaje a falta de una jornada serían: América vs Pumas, Cruz Azul vs León, Chivas vs San Luis y Monterrey vs Necaxa.

