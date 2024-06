Liga MX: ¿Por qué no se pueden sumar los títulos de Chivas de Liga de Occidente?

Ante el debate en el que se asegura que Chivas, con sus Ligas de Occidente supera al América en títulos, el especialista en estadísticas del futbol mexicano, Ricardo Salazar, señaló que no es válido juntar esos campeonatos para el Guadalajara, pues el deporte amateur no es comparable con el profesional.

Y es que si se incluye la Liga Occidental de las primeras décadas de 1900, el Rebaño superaría a las Águilas en títulos del futbol mexicano. Sin embargo, al no ser una competencia avalada por la FMF, la controversia se hace presente al no saber que títulos se deben de incluir en este conteo.

Ante esto, Ricardo Salazar aseguró que no se pueden combinar estadísticas de futbol amateur con lo profesional por temas de organización, de competitividad, entre otras cosas, por lo que América sería el equipo con más títulos de Liga MX, ya sin incluir las Ligas de Occidente del Rebaño.

"El deporte amateur no lo puedes combinar con el deporte federado. Si vamos a incluir ese tipo de asociaciones, pues vamos a incluir todas las competencias regionales. Es cuestión de organización, pero no lo puedes sumar para establecer una competitividad que es falsa. No tiene nada que ver una cosa con la otra", expresó Ricardo Salazar.

Y es que desde la era profesional, las Águilas han ganado quince títulos de Liga MX, por 12 del Rebaño. Pero en caso de que se contara la época amateur, desde 1902, y también los de la Liga de Occidente, Chivas tendría un total de 25 campeonatos, por apenas 19 del cuadro azulcrema.

