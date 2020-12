Liga MX: Los mejores y peores uniformes del 2020

Melania Chavarría supo desde siempre que la moda fue su gran pasión, al grado de estudiar la carrera de Diseño Textil y de Moda en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes, Bélgica. Desde su calidad de experta, Chavarría charló con RÉCORD sobre los uniformes de los 18 clubes de la Primera División.

Melania, con más de 23 mil seguidores en su cuenta de Instagram, valoró el uso del color, formas y distribución del diseño de las prendas que usan los clubes de la Liga MX, destacando los jerseys de América, Rayados y Tijuana como los mejores, mientras que FC Juárez, Cruz Azul y Toluca cuentan con los menos afortunados.

AMÉRICA

De las mejores, el uso de bloques de color es interesante incluso me gustó que en las fotos que emplearon se nota cómo se ven en pleno movimiento y sin duda el de las franjas en esas direcciones, es muy bueno ya que le da mucha fluidez a la playera. Los tonos además toman diversas tonalidades cuando se están usando lo que me parece aún más rescatable. Además me gusta que no son bloques sólidos pesados (que podría ser por el empleo tan tajante de las diagonales) sino que tienen gráficos que le añaden mayor fluidez, el que no sean líneas rectas permite suavizar el pico. En general me parece una playera que sabe equilibrar todos sus atributos a través del buen uso de color, gráficos y formas.

ATLAS

Para mí es de las mejores, me encanta el juego de bloques de color para representar en términos de diseño la insignia del equipo, el elemento más representativo de su logo. Además de que el uso de gráficos sutiles e irregulares a los costados le quita la rigidez que el uso de bloques de color podría tener. Estéticamente incluso puede hacer mejor silueta al portador. Me gusta la conexión con la otra versión de la playera del uniforme, me parece una buena declinación del diseño más llamativo, una forma interesante en la que se suplanta con el uso de gráficos de la otra playera que antes eran casi imperceptibles.

ATLÉTICO DE SAN LUIS

Aunque se nota claramente que las playeras son una representación del logo del equipo, la verdad es que tienen poca propuesta, me parece que son de las peores playeras, porque no tienen un elemento diferencial o novedoso. El de color es bastante obvio. Quizás la mejor propuesta está en la playera alterna que es la azul; la raya de en medio le da un toque distintivo y hasta me gusta cómo sigue con el detalle de color del mismo tono en el cuello. También de esa playera rescato la forma en la que concentraron los colores al centro, le da profundidad y estéticamente es mejor para el cuerpo. Pero aun así me parecen playeras pesadas visualmente hablando.

CHIVAS

Aunque claramente optaron con conservar su identidad y lo que los representa, me parece que la versión de rayas rojas es poco interesante; se me hace muy pesado a la vista esa forma en la que cortaron las rayas. Podría haber tenido mucha más fluidez y aun así conservar su identidad.

Por otra parte la versión de la playera en degradado de tres colores me parece increíble, es sutil y aun así súper interesante el manejo de tonos solidos que de una forma tan interesante se vuelven casi acuarelas. Gráficamente en singular, es de las mejores playeras de la temporada porque además es súper favorecedora al cuerpo.

CRUZ AZUL

Aunque se nota que conserva los colores y los gráficos característicos del equipo, no me parece nada propositiva, única o interesante para una nueva temporada. Mucho menos la principal que es la azul, me parece incluso aburrida. La más interesante termina siendo la roja con los gráficos en degradado, de la que rescato además el uso de bloque color asimétrico en las mangas. O la de las rayas en contraste blanco y azul, que ahí por ejemplo el enmarcado de los costados le da mejor silueta a quien la usa. El detalle del cuello es interesante. En singular las playeras (menos la azul rey) son interesantes, aunque no increíbles, pero en grupo veo poca relación.

JUÁREZ

Aunque el colorido es bueno y los gráficos fueron utilizados de una forma interesante por la sutileza que le logra dar fluidez a la playera, se pierde mucho el logo del equipo. Para la gente que aún puede estar poco familiarizada con el equipo o que incuso sintoniza de repente un partido es complicada la ubicación y diferenciación entre jugadores en movimiento. Lo que más me gusta es cuando las 3 opciones de playeras están juntas (aunque sé que no se usaría así en un partido como tal) entonces pierde todo el poder o identidad.

Me parece que justo a esta playera le hace falta una identidad clara. Lo más interesante termina siendo los detalles de color en filo de bordes de cuello y mangas. Su mejor atributo está en la colocación de la equis de gráficos que enmarcan a los sponsors.

LEÓN

Aunque no hay mucho detalle novedoso de gráficos o formas me parece una buena solución a través del manejo de color y estampado. El que sean versiones más sutiles del uso de bloques de color, seguramente le dará buena fluidez al estar en uso. Ambas versiones se relacionan perfecto, ya que aunque el uso de rayas es mucho más irregular en la segunda, el hilo conductor sigue siendo el empleo de tonalidades sutiles, poco saturadas de cerca pero de lejos sólidas. Mi favorita sin duda es la versión negra, que le da mucha luz gracias al uso de rayas tan irregulares.

MAZATLÁN

De este equipo me gusta la playera morada, me parece que a pesar de que es un color complicado de trabajar, supieron solucionarlo a partir de las diferentes gamas logradas con del uso de gráficos tan sutiles. Pero la versión alterna no me gusta, parece poco trabajada o que no se logró darle solución con diferentes tonalidades como ocurrió con la otra. Es extraño porque existe relación entre ambas por los detalles de rayas en contraste de mangas pero distan mucho en general.





MONTERREY

Me parece súper fresca la forma de reinterpretar el estampado de rayas, que claramente le hace un tipo de referencia a su mismo nombre. La irregularidad con la que terminan las rayas que de otra forma se hubieran visto muy pesadas, terminan siendo sumamente fluidas y audaces. La colocación de las rayas es súper buena, enmarca el cuerpo y da perfecta armonía con los logos de sponsors y del equipo. La versión alterna, aunque menos propositiva, es buena su forma de solucionar de nuevo el estampado de rayas, las tonalidades fueron elegidas correctamente y sobre todo posicionadas en puntos clave para no hacerse pesadas a la vista. Me gusta la sutileza con la que conserva un poco del grafico irregular de la playera anterior con un tipo desgarrado en la raya del medio.

NECAXA

Me parece poco distintiva, sobretodo la primera de rayas rojas y blancas. Aunque el trabajo visual es bueno al enmarcar el cuerpo con el rojo de las mangas. No me parece nada nuevo o propositivo. La segunda opción de playera, la negra es mucho mejor, es más fluida le da muy buen toque el empleo de rayas en diagonal gracias al uso de tantos tonos familiares. Seguramente al estar en uso esos gráficos serán más favorecedores al cuerpo y sobretodo le darán buena iluminación desde todos los ángulos.

PACHUCA

Me encanta la diferenciación que tienen del resto de los uniformes, la selección de colores es poco usual y sobretodo favorecedora para el cuerpo, ya que no es un blanco total sino más bien uno tipo ‘roto’. El uso de las rayas de buen grosor y en sentido vertical es todavía más para favorecer al cuerpo, además de que el hecho de que dejaron las rayas oscuras a los costados termina de enmarcar la silueta. La versión alterna también es interesante, es la perfecta declinación de la otra playera, me encanta que conservó el uso de gráficos del fondo de la otra playera pero ahora usados de otra forma sutil, que le dan súper buena fluidez visual.

PUEBLA

Me gusta bastante la representación que aunque obvia es buena de su logo que se traslada en la misma dirección a la playera con esa raya diagonal. Aun así creo que pudo haber sido mucho más propositiva, una sola raya pudo haber sido menos cortante contra el otro color. A pesar de que noto un interés por romper con el bloque de color tan pesado, no me parece que tiene relación alguna, hay algunos detalles por ejemplo en los que salen los gráficos a la parte blanca sobre todo en la parte inferior, pero rompen mucho con la pulcritud de la parte superior.

La versión alterna es mucho mejor, ahí si se logró una propuesta, el bloque de color fluye al integrarse con la desintegración del color. El contraste y la colocación de los logos es súper óptima para el colorido de la playera.

PUMAS

En general me parecen playeras poco ‘angeladas’, son muy frías tanto en diseño como el gráficos y color, es muy pesado el uso de los bloques. Lo más rescatable es la relación que claramente existe entre todas las versiones, pero no me parece que tengan un elemento distintivo o interesante. Quizás la mejor versión es la de las rayas en negro y azul, se suaviza con los gráficos y me gusta el enmarcado en blanco a los costados que le da coherencia al logo del centro; pero me parece que pudo haber sido más pequeño sobretodo porque pensando en cuando se está portando, claramente el logo no se plano y hasta se pierde en deformidad.

QUERÉTARO

Aunque el empleo de gráficos (rayas) es súper interesante, me parece que tiene poca identidad, no destaca del resto y la unión de color es poco evidente. Aun cuando se sabe que la elección de colores va en relación con el logo, la verdad es que no se entiende más que cuando uno se acerca. Creo que la traducción si bien no tiene que ser literal debería tener una mejor unidad. Incluso creo que la versión alterna es más interesante que la primera.

SANTOS

Aunque el empleo de ese tipo de rayas es complicado en términos estéticos, gráficamente es interesante, la repetición le da fluidez y seguramente al usarla, en movimiento debe generar un buen efecto visual. Me gusta el contraste de colorido que se genera al ubicar perfectamente cada uno de los sponsors en la playera. Pero me gustaría que la versión alterna tuviera una correlación más clara, porque el hilo de conducción entre ambas está sólo a partir del posicionamiento de los sponsors; quizás si hubieran utilizado algún grafico referente a la otra playera sería más interesante.

TIGRES

Buen uso de color, me parece una elección correcta que finalmente exalta el nombre del equipo de forma adecuada y hay coherencia entre las dos versiones. Me gusta el detalle que sigue haciendo referencia a la garra de tigre en la forma irregular en la que se diseñó la franja de en medio. El uso de bloque de color en áreas específicas como cuello, mangas y las rayas de los hombros es súper importante porque encuadra y delimita la silueta. La versión alternativa es interesante, con el uso de rayas y gráficos más sutiles.

TIJUANA

Sin duda de las mejores, de hecho de todas es mi playera favorita. Se diferencia del resto por el uso de gráficos. Me fascina el trabajo de cada detalle que como espectador te hace mantenerte interesado en analizar cada parte de la misma. Porque además gracias al uso tan específico de color, la gran variedad de tonalidades que existen con el empleo de cuadros hace exaltar el fondo.

Tiene demasiados detalles interesantes que impresionantemente no quita el foco de atención de lo primordial, del logo del equipo o de los sponsors. La versión alternativa me parece igualmente interesante, una versión claramente más sutil pero bien declinada de la anterior, la relación entre ambas aunque opuestas es evidente. Conserva el degradado ahora en otra versión mucho más suave.

TOLUCA

Me parece de las peores, no hay nada de propuesta, aun si el gol era ser minimalista podría haber tenido algún detalle diferencial, sobre todo pensándolo siempre en los aficionados del equipo que encuentren una motivación de compra extra en la playera misma. Aunque la relación de las playeras entre sí es lógica y hasta cierto punto buena, la verdad es que tiene poco ángel. No hay soluciones gráficas distintivas y ni siquiera me parece que haya un trabajo interesante en la tonalidad de los colores que quizás en cierto punto pudo haber sido en pro de generar puntos de luz o enfoque en los logos por ejemplo.

