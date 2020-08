Liga MX: Fechas, horarios y canales para ver la Jornada 5 del Apertura 2020

Se han ido cuatro fechas del Torneo Guard1anes 2020, pero rápidamente la Jornada 5 empezará para concluir con una semana de 9 puntos.

Puebla y Pachuca serán los encargados de dar el banderazo inicial, cuando se enfrenten este viernes 14 de agosto a las 21:30 hrs (tiempo de la Ciudad de México) por TV Azteca.

Para el sábado 15, Chivas jugará ante Atlético de San Luis a las 17:00 hrs por Afizzionados, seguido del Cruz Azul vs Juárez a las 19:00 hrs por TUDN. A las 21:00 hrs habrán dos encuentros; el Monterrey vs Necaxa por Fox Sports y el Mazatlán vs Pumas por TV Azteca.

En cuanto al domingo 16, Toluca y Tigres buscarán los tres puntos a las 12:00 hrs por TUDN. Santos y Atlas harán lo propio a las 19:06 hrs por Fox Sports, mientras que el Querétaro vs América se jugará a las 21:00 hrs, que podrás sintonizar por Imagen TV y Fox Sports.

Y para concluir con la Jornada 5, León se verá las caras con Xolos en otra edición del 'Monday Night'. La transmisión será por Claro y Fox Sports a las 21:00 hrs.

