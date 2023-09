Liga MX: Fechas, horarios y canales para ver la Jornada 10 del Apertura 2023

La Liga MX ya llegó a la Jornada 10 de este Apertura 2023, y este jueves 28 de septiembre se jugará el Atlas vs Puebla en el Jalisco, será en punto de las 20:00 horas y se podrá seguir a través de TUDN y ViX+.

El viernes se vivirán tres encuentros que prometen intensidad y grandes resultados. Los Gallos Blancos de Querétaro se medirán al León en la Corregidora en punto de las 19:00 horas, un encuentro que se podrá seguir en Fox Sports, Fox Sports Premium y ViX+.

El líder de la competencia, el Atlético San Luis, recibe al Cruz Azul que está en los últimos lugares de la tabla. Este partido será a las 21:00 horas en el Alfonso Lastras de la ciudad potosina, y se transmitirá por ESPN y Star+. Mientras que Tijuana y Juárez se medirán en el Caliente a las 21:10 horas por Fox Sports y Fox Sports Premium.

Para la jornada sabatina se disputarán cuatro encuentros. Pachuca y Necaxa se verán las caras en el Estadio Hidalgo a las 17:00 horas, un partido que será transmitido por Fox Sports, Fox Sports Premium, Claro Sports y ViX+.

El Clásico Capitalino es el plato fuerte de la jornada, y será en el Estadio Azteca que el América de André Jardiné enfrente a los Pumas de Antonio Mohamed, se jugará a las 18:40 horas y se podrá ver por Canal 5, TUDN y ViX+.

Rayados se medirá ante Santos si la cancha del Gigante de Acero no está muy dañada por el reciente concierto de The Weeknd, el partido está programado para las 19:00 horas y se verá por TUDN y ViX+.

El sábado se cerrará temprano por la pelea de Canelo Álvarez, y a las 19:06 horas Mazatlán y Tigres se enfrentarán en el Kraken en lucha por los tres puntos. El juego se podrá ver por TV Azteca, Fox Sports, Fox Sports Premium y ViX+.

La Jornada 10 cerrará en el Nemesio Díez, cuando Toluca reciba a las Chivas que están urgidas de puntos, el duelo será a las 17:20 horas y se podrá seguir por TUDN y ViX+.

Liga MX: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 10 del Apertura 2023?

28 de septiembre

Atlas vs Puebla | 20:00 horas | TUDN y ViX+

29 de septiembre

Querétaro vs León | 19:00 horas | Fox Sports, Fox Sports Premium y ViX+

Atlético de San Luis vs Cruz Azul | 21:00 horas | ESPN y Star+

Tijuana vs Juárez | 21:10 horas | Fox Sports, Fox Sports, Premium y ViX+

30 de septiembre

Pachuca vs Necaxa | 17:00 horas | Fox Sports, Fox Sports Premiun, Claro Sports y ViX+

América vs Pumas | 18:40 horas | Canal 5, TUDN y ViX+

Rayados vs Santos | 19:00 horas | TUDN y Vix+

Mazatlán vs Tigres | 19:06 horas | TV Azteca, Fox Sports, Fox Sports Premium y ViX+

1 de octubre

Toluca vs Chivas | 17:20 horas | TUDN y ViX+

*Recuerda que todos los partidos de la Jornada 10 de la Liga MX los podrás seguir en RÉCORD con sus tradicionales Minuto a Minuto.

