Liga MX: Estadios de la CDMX no cerrarán pese al aumento de casos de Covid-19

A una semana de comenzar la Liga MX y pese al incremento de casos de Covid-19 en la Ciudad de México, los estadios de la capital podrán abrir sus puertas para recibir hasta un 25 por ciento de aforo.

Así lo informó la jefa de Gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, quien detalló que buscan darle prioridad a la vacunación de las personas y evitar cerrar actividades económicas.

"En nuestro caso no (habrá cierre de Estadios). No estamos cerrando ninguna actividad, creemos que ya en este momento el impacto económico que tuvo la pandemia ha sido muy duro, también para la Ciudad, por eso el objetivo es vacunar, ya no tenemos como objetivo disminuir ninguna actividad ni social ni económica ni cultural", aseguró Sheinbaum en conferencia de prensa.

El Estadio Azteca y el Olímpico Universitario de la Liga MX, así como el de Azulgrana en la Liga de Expansión MX podrán operar al 25 por ciento de su capacidad, con uso de cubrebocas y sin permitir la venta de bebidas alcohólicas.

