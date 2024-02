Liga MX: ¿Cuándo se jugarán los partidos pendientes de la Jornada 9?

Este miércoles terminó una parte de la adelantada Jornada 9 del Clausura 2024, misma en la que se disputaron los encuentros entre América vs Mazatlán, Toluca vs Santos y León vs Cruz Azul.

Esta jornada se adelantó debido a los compromisos de la Selección Mexicana de Futbol correspondientes al Final Four de la Concacaf Nations League, donde se enfrentarán en Semifinales a Panamá y en una hipotética Final ante Estados Unidos o Jamaica.

A la jornada, que comenzó a disputarse hace una semana, le restan tres encuentros, mismos que enfrentarán a Tigres vs FC Juárez, Querétaro vs Atlético de San Luis y Tijuana vs Monterrey, los cuales se llevarán a cabo los días martes y miércoles de la siguiente semana.

Este fin de semana se jugará con normalidad la fecha 8 del presente torneo y el próximo fin, del 1 al 3 de marzo, se disputará la fecha 10 del Clausura 2024.

Una vez terminada esta fecha, Cruz Azul, que venció a León, concluyó la semana como líder del certamen.

