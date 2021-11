Liga MX: Calendario del Apertura 2022 se modificaría por el Mundial Qatar 2022

Contrario a lo que se venía viendo las últimas ediciones de la Copa del Mundo, la justa internacional abandona su periodo veraniego para ser disputar en invierno para Qatar 2022.

Este cambio provocará una serie de modificaciones en los calendarios de las ligas del mundo y la Liga MX no será la excepción.

Mikel Arriola, presidente de la competición local, informó que en las próximas semanas se presentará a la FMF el proyecto para la calendarización especial del Apertura 2022, el cuál incluso podría ver la desaparición del Repechaje con el fin de facilitar a los seleccionados nacionales e internacionales en tiempo y forma.

"Se va a modificar el calendario, nosotros estamos revisando el nuestro para que en la asamblea de la primer quincena de diciembre le presentemos a los dueños y a la Federación ese proyecto calendario. Muy probablemente terminemos antes la segunda mitad del año para que las selecciones tengan asegurado su proceso previo al Mundial", detalló el mandamás de la Liga MX en entrevista con Fox Sports.

"Todavía no sabemos (si habrá repechaje), tenemos que revisar los resultados de esta temporada. No necesariamente influye si pones o no Repechaje, pero será un tema que vamos a tratar", apuntó Arriola.