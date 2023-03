El Torneo Clausura 2023 de la Liga MX ha superado los 2.3 millones de aficionados en los estadios, con una media de 22 mil 593 personas por partido disputado a puerta abierta. Esto representa un aumento del 12 por ciento en asistencia en comparación con el torneo anterior y un crecimiento del 35 por ciento en comparación con el Clausura 2022.

En total, se han disputado 102 partidos a puerta abierta durante las primeras doce jornadas del Clausura 2023, a los que han asistido 2 mil 304 espectadores. La Jornada 7 ha sido la fecha con el mayor número de aficionados en las tribunas durante el presente certamen, reuniendo a 224 mil 866 personas.

El encuentro con más asistencia ha sido el de Rayados de Monterrey vs. Toluca, el pasado domingo 5 de febrero de 2023, con 48 mil 788 aficionados en el Estadio BBVA. Cabe destacar que la escuadra regiomontana cuenta con tres de las cinco mejores asistencias en todo el torneo, seguida del América vs. Pachuca con 46 mil 273 aficionados, y Rayados vs. Guadalajara y Rayados vs. Necaxa con 44 mil 498 y 44 mil 132 aficionados, respectivamente. La quinta posición la ocupa el encuentro Universidad Nacional vs. Guadalajara con 42 mil 823 aficionados.

En definitiva, la Liga MX sigue siendo una de las ligas más populares en América Latina, con una gran afición que sigue apoyando a sus equipos en los estadios a pesar de los desafíos y restricciones que ha impuesto la pandemia de COVID-19.

