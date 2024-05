Liga MX afirma que requisito de 48 horas entre un juego y otro sólo es para Fase Regular

Después de que en el programa de Los Informantes de RÉCORD+ se hiciera hincapié en que la Liga MX podría vulnerar su reglamento, a través de un comunicado el organismo dio su postura.

Durante el programa de Los Informantes se mencionó que existía la posibilidad de que el duelo de Pachuca y América se alargara a tiempos extras y penales, lo que ocasionaría que el encuentro terminará más allá de las 21:15 horas, por lo que en este escenario, no se cumpliría el requisito de las 48 horas de descanso entre ambos partidos.

La Liga MX señaló que el partido de Play In entre Pachuca y Pumas no corre ningún tipo de riesgo de no disputarse o moverse de fecha, esto a pesar de que los Tuzos no cumplan con las 48 horas de descanso entre cada partido y señaló los artículos del reglamento de competencia en donde sustentan su decisión.

“El Artículo 52 y 59 del reglamento competencia, que se refieren a la realización de partidos en territorio nacional con al menos 48 horas de diferencia, sólo aplican para la Fase de Calificación o Fase Regular y no para la Fase Final como es el caso del partido Pachuca vs. Pumas dentro del Play IN, que de acuerdo al propio reglamento (artículo 16) ya es parte de la Fase Final”, menciona la Liga MX en el boletín.

Con esta información emitida por la propia liga, el duelo entre Pachuca y Pumas programado para el próximo jueves 2 de mayo a las 21:15 horas en el Estadio Hidalgo continúa en pie, sin importar lo que suceda en el duelo entre Pachuca y América correspondiente a la Semifinal de Vuelta de la Copa de Campeones de Concacaf.

¿Qué dicen los artículos 52 y 59 del reglamento de competencia de la Liga MX?

Artículo 52: Durante la Fase de Calificación ningún Club podrá celebrar un partido oficial como parte de la Temporada 2023 - 2024 y otro oficial autorizado por la FIFA o Confederaciones en territorio nacional, si no han transcurrido por lo menos 48 horas desde la conclusión del partido anterior.

El Art. 59 es en el que la Liga MX sustenta sus decisiones, pues este señala claramente que solo aplica en Fase de Clasificación, aunque en ningún otro apartado señala que protocolo se debe de seguir en Fase Final como el Play In.

Artículo 59, inciso b: Tratándose de partidos internacionales fuera del territorio nacional, deberán existir por lo menos 72 horas entre partido y partido (Fase de Calificación)

