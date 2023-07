La Leagues Cup, el torneo veraniego que enfrentará a los equipos de la Liga MX con los de la MLS iniciará este 21 de julio, y en total serán tres jornadas por grupo, una fase de eliminación hasta que se conozca al campeón, algo así como un Mundial.

Los Angeles FC y Pachuca son los únicos equipos que tienen su lugar asegurado en los Dieciseisavos de Final, esto por ser los campeones cuando nació el torneo de la Concacaf que será del 21 de julio al 19 de agosto.

Primera jornada de la Leagues Cup

Viernes 21 de julio

El partido inaugural serla el de Cruz Azul vs Inter de Miami, donde será el debut de Lionel Messi y los boletos ya se agotaron, aunque la reventa está a tope y los precios van de los 400 dólares hasta 110 mil dólares páginas expertas de reventa.

Cruz Azul vs Inter de Miami | 18:00 horas | SRV PNK Stadium de Florida

Orlando City vs Houston Dynamo | 18:00 horas | Exploria Stadium de Florida

Austin FC vs Mazatlán | 18:30 horas | Q2 Stadium de Texas

Dallas vs Charlotte | 19:00 horas | Toyota Stadium de Texas

León vs Vancouver Whitecaps | 20:30 horas| BC Place de Vancouver

Sábado 22 de julio

Uno de los cuatro grandes de la Liga MX inicia su camino, los Pumas de la UNAM, que llegan a la competición con cinco puntos en tres jornadas del Apertura 2023, y será el torneo ideal para superar a la MLS, ya que en 2022 dejaron ir la Liga de Campeones de la Concacaf ante Seattle Sounders.

CF Montréal vs Pumas | 17:30 horas | Stade Saputo de Montreal

New York RB vs New England Revolutions | 17:30 horas | Red Bull Arena de Nueva Jersery

Philadelphia Union vs Tijuana | 18:00 horas | Subaru Park de Pennsylvania

Real Salt Lake vs Seattle Sounders | 19:30 horas | America First Field de Utah

Portland Timbers vs San Jose Earthquakes | 20:00 horas | Providence Park de Oregon

Domingo 23 de julio

El reciente Bicampeón de la Liga MX, el Atlas, iniciará su camino en la Leagues Cup cuando se midan al New York City, como lo hicieron en 2022 en la Campeones Cup y donde los neoyorquinos se llevaron la victoria 2-0.

New York vs Atlas | 17:00 horas | Citi Field de Nueva York

Columbus Crew vs St. Louis City | 17:30 horas | Lower.con Field de Ohio

Cincinnati vs Sporting Kansas City | 17:30 horas | TQL Stadium de Ohio

Nashville vs Colorado Rapids | 18:30 horas | Geodis Park de Tennessee

Puebla vs Minessota United | 19:00 horas | Allianz Field de Minnesota

Transmisiones

Cabe destacar que las transmisiones de la Leagues Cup estará divida, pues algunos juegos pasarán por Canal 5, Canal 7, Canal 9, TUDN y ViX Premium, aunque la todos los juegos estarán en Apple TV con el MLS Season Pass.

