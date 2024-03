Karen Hernández: La tercera mujer en arbitrar un partido de Liga MX

Su primera oportunidad en la Liga MX. Karen Hernández se convertirá en la tercera mujer en arbitrar un partido de la Liga MX en su historia, ya que será la central en el partido entre León y Puebla que se jugará este sábado.

Karen Hernández seguirá los pasos de Katia Itzel García (Jornada 11 Pachuca contra Querétaro) y Vicky Tovar (Irapuato frente al América en 2004) al ser las únicas mujeres en pitar un partido oficial de primera división varonil en México. A estos nombres, también se les pueden unir el de las hermanas Pérez Borja, ya que en 2020 estuvieron presentes cada una en un partido de pretemporada.

Cabe destacar que esta no será la primera ocasión que Hernández pise una cancha de la Liga MX coma ya que previamente ha tenido varias convocatorias para formar parte de la planilla arbitral; sin embargo, en todas ha sido como asistente en el VAR (AVAR 1) o como cuarta árbitra.

Respecto a los logros más importantes que tiene, destaca su participación en la Final de Vuelta entre Tigres y América del Apertura 2023, en el Campeón de Campeones femenil de 2023 (Amazonas va Águilas) y sus múltiples participaciones en las finales regias del Circuito Rosa como central.

Todo este esfuerzo por parte de Karen Hernández, se está viendo recompensado para que tenga su primera experiencia en la Liga MX, competición que se sumará a la Liga MX Femenil, la sub 20, la Liga Premier, Liga de Expansión, Sub Internacional, Tercera División, la sub 13 como la Sub 15 y la Sub 17.

