Una bomba de tiempo. Luego de los errores evidenciados por el cuerpo arbitral comandado por Fernando Hernández en el juego entre Cruz Azul y Toluca de la Jornada 8, Gilberto Alcalá, exsilbante en la Liga MX, compartió su postura ante el mal desempeño de los nazarenos y la falta de correcciones que no ejecuta la Comisión de Arbitraje.

En entrevista con Marca Claro, el exárbitro señaló que mientras los directivos de los equipos no exijan una solución al gremio arbitral, los errores seguirán siendo constantes.

"Ya tiene 2, 3, 4, 5 años que el arbitraje mexicano ha tenido muchas dudas. Lo que me preocupa es que, a los dueños, los directivos, les vale madre porque esto no es de ayer, no es de este fin de semana, ya tiene mucho tiempo. Recordamos cuando salían a justificar lo injustificable al decir que era una decisión arbitral correcta, cuando estábamos viendo todos que la decisión había sido incorrecta.

"Los árbitros que están hoy dirigiendo en la Primera División están conscientes de que sí o sí los van a poner. El jueves están de VAR o arbitran y así el domingo. Independientemente de si se equivocan o no, el VAR saca, coloquialmente, al güey de la barranca y van a seguir dirigiendo

