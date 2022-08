Gignac criticó formación de jugadores en Liga MX y destacó el 'caso Lainez'

André-Pierre Gignac, delantero de los Tigres, aseguró que en la Liga MX, solo el Pachuca es el único equipo que hace una correcta formación de jugadores en México.

Gignac utilizó el caso de Diego Lainez para fundamentar que la venta del joven futbolista fue muy precipitada y que por ello no rindió el futbol que tiene en España con el Betis.

El francés puntualizó que América debió esperar seis meses o un año más a formar de forma completa al jugador para que en este momento fuera un futbolista titular en España.

En entrevista con Franco Escamilla, explicó porqué Pachuca vende futbolistas hasta en 15 o 20 millones y otros equipos no lo logran.

"Si inviertes en un centro de formación, te va a regresar el dinero vendiendo a los jugadores, pero es un proceso y Pachuca lo entendió. Pachuca vende jugadores en 10, 15, 20 millones, ¿por qué los demás no? América vendió a Lainez y para mí lo vendieron muy temprano, no terminado el jugador, al Betis. Para mí se tenía que quedar seis meses, un año más y hoy sería titular en España, pero no terminamos de formar jugadores. Pachuca termina de formarlos", sentenció Gignac.

