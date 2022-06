Fidel Kuri aseguró que ESPN lo cortó en sus entrevistas

La relación de Fidel Kuri Grajales no ha sido la mejor con la prensa, de acuerdo al mismo mandatario.

Sin embargo, el expropietario de los Tiburones Rojos dio su confianza al Fantasma Suárez, columnista de RÉCORD, y en su última entrega le aseguró que en ESPN le cortaron una entrevista.

"Confianza no la tengo con los medios de comunicación definitivamente. Siempre han puesto lo que han querido, sacan la información que quieren. Según todos son valientes y tienen los huevos para sacar la información y a la mera hora las paran sus patrones y no sacan la información como deben.

Yo no estaba en posición de dar entrevistas, sin embargo fue mucha tu insistencia (de Suárez hacia Kuri), que si en realidad vas a publicar lo que es pues adelante. No vayas a salir como en ESPN que me abren las puestas de los medios y a la mera hora les dicen que me corten del programa cuando estoy dando pruebas. Ojalá tú, Fantasma, sí tengas el valor y los huevos de sacar esto", fueron las palabras de Kuri Grajales a Ignacio Suárez para más adelante ser publicadas en las páginas de este diario.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA SUB 21: SANTIAGO NAVEDA SALIÓ LESIONADO DEL JUEGO ANTE GHANA