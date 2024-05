¿Cuál es el criterio de desempate en el Play In?

El Clausura 2024 empieza la Fase Final, pero antes de llegar a la Liguilla, los equipos que no alcanzaron a clasificar de forma directa tendrán que jugar el Play In y de esta forma, conocer quienes serán los ocho clubes que conformarán los duelos de Cuartos de Final.

El Play In es un formato de Fase Final que fue implementado a partir de la temporada pasada en la Liga MX, dicho formato se creó en la NBA y se adaptó a las necesidades del futbol mexicano y de esta manera se eliminó el famoso ‘repechaje’.

Pachuca va a recibir a los Pumas y el ganador de la serie avanzará a la liguilla, mientras que el perdedor tendrá una segunda oportunidad y se medirá al ganador de la otra llave que es Necaxa vs Querétaro y tal y como caracteriza la Fase Final, en ambos duelos está prohibido el empate.

¿Cómo es el desempate en el Play In?

En casa de que cualquiera de los dos encuentros termine con el marcador igualado luego de que hayan transcurrido lo 90 minutos, las reglas del Play In establecen que se tendrá que jugar una tanda de penales para definir al ganador.

La regla de los penales solo se aplica durante estos dos duelos (Necaxa vs Querétaro y Pachuca vs Pumas) del Play In, pues una vez que avancen a la Liguilla, en Cuartos de Final y Semifinales, el criterio de desempate cambia, ya que ahí es la posición en la tabla la que define el equipo vencedor.