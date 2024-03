Corrieron a Romano de Tecos por no alinear al ‘Cheto’ Leaño: “El papá era el dueño del balón”

Rubén Omar Romano, uno de los entrenadores que más equipos ha dirigido en el futbol mexicano lleva y que su último club en la Liga MX fue el Mazatlán, ha vuelto a aparecer ante el público, solo que esta vez no en las canchas sino ante las cámaras, pero haciendo una fuerte revelación de lo que vivió siendo entrenador en Tecos, pues menciona que lo echaron del club por no alinear al 'Cheto' Leaño.

El estratega argentino confesó que previo a un duelo contra Rayados de Monterrey, el propietario de los Tecos Juan Carlos Leaño le pidió expresamente que alineara como titular a su hijo, 'Cheto' Leaño, pues en caso de no hacerlo lo iba a correr del equipo. Romano se negó rotundamente a esta instrucción del dueño del club y fue por esa razón que lo despidieron.

“Faltaban dos fechas para que terminara el torneo y en Monterrey recibo una llamada y me dicen que tiene que jugar a fuerzas (‘Cheto’ Leaño), le dije que no y que si no me corrían, la realidad es que no podía presentarme ante los jugadores poniendo a jugador que en la mañana no jugo, nadie te tiene que imponer nada”, declaró el estratega argentino.

A pesar de ese amargo momento en su carrera, Romano habló maravillas de Jua Carlos 'Cheto' Leaño y lo describe como una persona extraordinaria, por lo que lo exime de toda responsabilidad en estas imposiciones y roda la culpa la pone sobre su padre, quien daba órdenes para ver a su hijo jugar en si equipo.

“El chico un fenómeno, ‘Cheto’ Leaño un fenómeno, el pibe espectacular, pero claro, el papá era el dueño del balón”, concluyó Romano.