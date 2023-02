Carlos Salcido aseguró: "Tengo demandada a la Liga del Balompié Mexicano"

En 2019, previo a la pandemia global por el covid-19, se anunció la creación de una nueva liga en nuestro país, capaz de competirle a la Liga MX y con un formato totalmente apegado al nivel de exigencia de las expectativas de los aficionados, todo para arrancar en 2020.

Carlos Salcido, exjugador de equipos como las Chivas, el PSV y los Tiburones Rojos de Veracruz, fue designado como Presidente de la Liga del Balompié Mexicano la cual tuvo como principal problema que justo arrancó cuando el covid ya había arrasado con todo, incluida con la competencia de la LBM.

A poco más de dos años de su creación, Salcido confesó para el programa de Toño de Valdés que él ya no funge como el mandamás de esa liga y que, incluso, los tiene demandados, aparentemente por el uso de su imagen para publicitar la Liga de Balompié Mexicano.

"Dijeron '¿no quieres ser presidente? Y tú Ramoncito, ¿no quieres ser de selecciones y no sé qué tanto?'. Yo les dije que yo no sabía que venía de retirarme y me dijeron que iba a estar un wey atrás de mí. Duré tres meses y nunca pude entrar a una junta donde llegaban los dueños… Cuando empezó a hacer el boom yo me junté con los presidentes y hablé para que no lo tomaran a mal y los presidentes me decían 'Carlos yo contigo no tengo ningún pedo'. Porque quieras o no pareciera que esa liga la pusieron como en contra, hoy todos piensan que esa liga era mía, yo no puse un peso. Yo hoy los tengo demandados, tengo demandada a la liga", confesó.

Hoy, en 2022, la Liga de Balompié Mexicano todavía continua, actualmente la competición tiene un total de 10 equipos y comenzará el próximo 10 de febrero.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JUÁREZ FC: DARÍO LEZCANO DEJA A LOS BRAVOS PARA FICHAR CON COLO COLO