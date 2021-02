Adalid Maganda tras destitución: 'Arturo Brizio es un cobarde, no me quiere dar la cara'

'Cortado' por represalias. Luego de ser destituido de su cargo como silbante dentro de la Liga MX, Adalid Maganda reveló que fue quitado de su puesto por discriminación y no por capacidad como se estipula, agregando que tras darle las gracias, Arturo Brizio, actual presidente de la Comisión de Árbitros, se 'comporta como un cobarde por no dar la cara'.

En entrevista con ESPN, el nazareno explicó que tras ser cortado por el órgano que rige el futbol mexicano, por más intentos que lleva de contactar a Arturo Brizio, el implicado 'evita' sus llamadas.

“No me ha dado la cara Arturo Brizio, van como 10 llamadas y no contesta, que dé la cara, él como jefe de la Comisión Árbitros tiene que dar la cara, decir que me dan de baja por ciertas razones, pero no. No lo hace, es un cobarde, manda a sus achichincles a chin...", explicó el árbitro.

Además, Adalid Maganda compartió su postura sobre el por qué considera que su baja es por represalias y no por falta de capacidad.

“Hay una cláusula en Conapred, que dice que si se vuelve a hacer lo mismo, por parte del jefe, que es Arturo Brizio, se puede reabrir el caso, por lo que demandé anteriormente, porque esto no es por capacidad, es por represalias. No puede ser que por un error, que tuve en ese partido, me den de baja.

"Hay árbitros que tienen hasta nueve errores y ahí siguen, argumentar que fue porque me fue mal en el partido no es creíble. Fue una campaña en mi contra", sentenció.

Cabe recordar que Adalid fue el central en el duelo Toluca contra Gallos de la Jornada 1 del Guardianes 2021, donde tuvo varias acciones polémicas. De hecho, Felipe Ramos Rizo, colaborador de RÉCORD, sentenció: "Hay que darle las gracias, Adalid Maganda no está para arbitrar en Liga MX".

