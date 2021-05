Guillermo Almada sobre Santiago Muñoz: 'No cabe ninguna de que va a jugar en Europa'

Santiago Muñoz tuvo una buena campaña regular con el equipo de Santos y Guillermo Aldama afirmó que ve jugando en Europa al joven delantero mexicano.

"Santiago ha madurado muchísimo, porque lo han mareado, lo llama mucha gente, muchos clubes, porque tiene grandes condiciones y eso le ha afectado porque no se solucionan, inclusive presionan, pero no del club porque el club lo trata de ayudar en ese sentido, pero sí de la familia, también he hablado con ellos, con su mamá, con su papá, para que sea lo mejor para ellos", comentó Almada para TUDN.

"No me cabe ninguna duda de que Santiago vaya a jugar a Europa, pero como le digo a él y su familia, tiene que ir más preparado, porque la idea es que vaya y no vuelva, sino que vaya 10 años.

Aquí (en Santos) está arropado, protegido, lo podemos esperar, lo tenemos que seguir formando, y Europa tiene que ir a rendir y si no rinde saldrá y vendrá otro", comentó el estratega de Santos, quien también destacó el trabajo que ha hecho Eduardo Aguirre y Jesús Ocejo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: FERNANDO MADRIGAL Y SALVADOR REYES SON DEL GUSTO DE SANTIAGO SOLARI