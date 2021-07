Dinenno: 'En mí recae la responsabilidad de hacer los goles con Pumas'

Pumas está a punto de hacer su debut en este Apertura 2021 y la mira del equipo está en mejorar lo que hicieron en semestre pasado, incluida la producción de goles, área que recae principalmente en el delantero Juan Dinenno, así lo consideró el propio jugador.

Desde su llegada al club felino, el artillero argentino ha demostrado su capacidad frente al arco rival y es consciente que gran parte de la responsabilidad de convertir recae en él, principalmente por sus características como centrodelantero, por lo que buscará tener un registro favorable de anotaciones.

"Sí considero que, por la situación y las circunstancias del equipo, por el estilo de jugadores que tenemos, yo soy en el que más recae la responsabilidad de convertir. Lo tengo súper claro y no tengo ningún tipo de temor de hacerme responsable de eso. Obviamente, no quiere decir que sea el que haga todos los goles del equipo, no soy un ignorante como para pensar así. Pero sí que la responsabilidad recae en mí y no tengo dudas. Voy a tratar de dar lo mejor, como siempre", declaró el atacante de Pumas para Olé

Sin embargo, Dinenno dejó en claro que la prioridad no es ser la figura del equipo sino esforzarse por sacar un buen resultado en conjunto y que los universitarios sean competitivos, incluso aunque él no sea autor de los goles que le den el triunfo a los auriazules.

"Más allá de esa responsabilidad de convertir, siempre he sido claro y lo saben mis compañeros: si yo no hago goles, pero el equipo gana, bienvenido sea. Eso es lo que buscamos, que el equipo compita y gane. Por supuesto ese es mi objetivo personal hacia lo grupal: ayudar con goles al rendimiento del equipo. De eso me hago responsable, pero no de tener que ser la “figura”. Eso es algo que sólo lo pueden cargar las grandes estrellas del fútbol", expresó.

