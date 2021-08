Víctor Guzmán: 'Erick Aguirre siempre estuvo conmigo y me apoyó mucho'

Víctor Guzmán es uno de los talentos mexicanos más importantes en la Liga MX, pero sufrió momentos complicados en los últimos dos años y admitió que Erick Aguirre fue una de las personas que más lo apoyaron.

"Este tipo de cosas te hacen madurar, al final de cuentas ves quien sí está contigo y quien no. Uno no es tonto para no darse cuenta de eso. Terminas ganando en cuestión aprendizaje y madurez. Me siento una persona madura y plena, soy buen ser humano", dijo en charla con TUDN.

"Mi familia es la única que ha estado conmigo en cuestión de todas las situaciones. Yo creía que tenía 200 amigos y al final de cuentas me sobraban dedos de la mano. Erick Aguirre siempre estuvo conmigo y me apoyó mucho y también Manny García. Yo pensaba que tenía más amigos en el futbol y al final de cuentas no fue así", agregó Guzmán.

Por último, Guzmán mencionó que se va a enfocar en su trabajo individual para poder aspirar a un lugar dentro de la Selección Mexicana, aunque sabe que la decisión final la tiene el estratega en torno.

"Yo voy a hacer mi trabajo y todo depende del director técnico, ellos toman las decisiones, Siempre han volteado a Pachuca porque saben de la calidad y el esfuerzo. Siempre ha aportado Pachuca a la selección. En mí está trabajar y que ellos decidan", añadió.

