Reynoso, exentrenador de Cruz Azul, nunca se intimido con América: “Siempre fue una motivación”

El entrenador peruano Juan Reynoso, quien ganó ‘La Novena’ con Cruz Azul, se encuentra en México y concedió una entrevista a David Faitelson, donde fue cuestionado sobre varios temas de actualidad sobre la ‘Maquina’ y ante una posible Final en contra del América, Reynoso dio su punto de vista.

Existe una idea de que en Cruz Azul le tienen cierto miedo al América, esto a raíz de las duras derrotas que los celestes, pero para el entrenado peruano, esto no es así y por el contrario, mencionó que siempre se sintió motivado al enfrentarse al acérrimo rival.

“Hablo desde mi experiencia, como jugador y como entrenador y para mí, América siempre fue una motivación distinta”, señaló Reynoso a Faitelson

De igual forma, el exjugador de Cruz Azul confesó que a su llegada a la ‘Maquina’ el entonces entrenador del equipo, Enrique Meza, le advirtió que con el único equipo con el que no se podía perder en México era contra las águilas.

“Cuando el profe Meza me fue a buscar a Lima Perú en 1994 me dijo ‘Contra cualquiera se puede perder, menos contra el América’ y eso para mí se me quedó grabado”, concluyó Reynoso