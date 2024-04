¿Qué necesita Chivas para clasificar directo a Cuartos de Final?

Con la victoria ante Pachuca el pasado sábado, Chivas consiguió depender de si mismo para obtener un pase directo a los Cuartos de Final de la Liga MX, sin embargo, existen algunas combinaciones en las que con empates y hasta con una derrota en sus últimos dos juegos le podrían dar el pase directo a la fiesta grande del futbol mexicano.

GANAR DOS PARTIDOS

Guadalajara necesita ganar sus dos partidos restantes para conseguir la clasificación directa, el primero ante Querétaro en el Estadio Akron y posteriormente ante el Atlas en la cancha del Estadio Jalisco, ya que de ganar los últimos dos juegos del torneo y con los enfrentamientos directos de algunos rivales de la tabla general le darían el pase directo a los Cuartos de Final.

Los enfrentamientos directos que beneficiarían al Guadalajara son: Necaxa vs Tigres, Necaxa vs Monterrey, además del Toluca vs Cruz Azul y Querétaro ante Pumas.

EMPATANDO DOS JUEGOS

En caso de empatar sus dos encuentros restantes, tendría que depender de combinaciones de otros equipos, como que en la fecha 16 Pumas y Pachuca pierdan sus partidos y Tigres y Necaxa empaten, además de que en la jornada 17 Pachuca, Tigres, Pumas y Necaxa pierdan sus partidos

GANAR ANTE GALLOS Y CAER EN EL CLÁSICO

En caso de vencer a Gallos Blancos y perder el Clásico Tapatío, Chivas podría avanzar solamente si de dieran múltiples combinaciones como que Pachuca y Pumas pierdan sus partidos y Tigres y Necaxa empaten en la fecha 16 y que en la jornada 17 Pachuca, Tigres, Pumas y Necaxa pierdan sus partidos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HENRY, QUIÑONES Y VALDÉS, EN CAMINO A SER UN TRIDENTE HISTÓRICO DE AMÉRICA