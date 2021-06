Jesús Sánchez: 'He prevalecido por ser perseverante, esto es una carrera mental'

Jesús Sánchez se ha convertido en un hombre de experiencia con las Chivas y el jugador del Rebaño Sagrado afirmó se ha mantenido a buen nivel gracias a su "fortaleza mental".

"Esta es una carrera de fortaleza mental, sabes que no siempre vas a estar arriba y no siempre vas a estar abajo tampoco. Te tienes que mantener ecuánime tanto en los buenos como en los malos momentos, y eso es lo que he tratado hacer.

"En algunos torneos no he andado bien y en otros sí estuve bien, trato siempre de aportar desde el lugar que me toque, dando lo mejor", explicó Sánchez para Marca Claro.

El lateral rojiblanco también agregó que siempre ha intentado apoyar al equipo como titular en el campo, desde la banca e incluso fuera del día de partido.

"No tengo ninguna fórmula mágica, lo único que he hecho es trabajar, tratar de dar lo mejor día con día y solo eso, es lo que puedo ofrecer y es lo que todos hemos hecho, He prevalecido porque creo que he intentado ser perseverante cada vez que me ha tocado", dijo Sánchez.

