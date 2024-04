Alexis Vega niega que le haya pesado la playera de Chivas: “Hay mucha gente ignorante”

El Clausura 2024 está siendo un muy buen torneo para Alexis Vega, quien luego de poner fin a su ciclo en Chivas, el atacante mexicano está viviendo su segunda etapa con Toluca y ha retomado el gran nivel que justamente lo llevó a firmar con el Rebaño Sagrado.

Los grandes números que está teniendo Vega en su primer semestre tras regresar a Toluca han ocasionado que cierto sector de los aficionados de Chivas lo critiquen en redes sociales, pues algunos han mencionado que con Toluca sin rinde porque no hay presión como en Guadalajara y que le pesó la camiseta de Chivas.

Ante estos señalamientos, fue el propio Alexis Vega quien los desmintió por completo, pues a pesar de que no salió de la mejor manera del Guadalajara, deja claro que nunca le pesó la camiseta Rojiblanca.

"Se hablan muchas cosas de mí pero algo que me molesta muchísimo es que mucha gente ignorante que no ve futbol, dice que me pesó la camiseta y eso no es cierto. Me quedo tranquilo porque deje el alma por los colores de Chivas.”, declaró Alexis Vega para Claro Sports.