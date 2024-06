Carlos Hermosillo agradece al América por el éxito de su carrera: “Me enseñaron a ser ganador”

Uno de los delanteros históricos que ha tenido el futbol mexicano sin lugar a dudas es el mexicano Carlos Hermosillo, quien ostenta la marca de ser el segundo máximo goleador en la Liga MX con 294 goles y que a día de hoy, agradece al Club América por enseñarle a ser un futbolista ganador.

Hermosillo señala que el nunca tuvo ningún tipo de formación como futbolista, pero una vez que debutó en el máximo circuito tuvo a grandes maestros de los que aprendió bastante y nombra que leyendas del América le ‘enseñaron’ a ser ganador.

“En América fue maravilloso, yo que no había tenido ninguna formación, que no había jugado en ningún equipo y nadie me había enseñado de técnica individual ni nada de eso y ahí me enseñaron muchísimo, Carlos Reinoso y tuve grandes compañeros con un liderazgo muy importante y me enseñaron a ser ganador”, declaro Carlos Hermosillo en el podcast, ‘La Capitana’.

De igual forma ‘El grandote de cerro azul’ señaló que el Club América es la institución más exigente de toda la Liga MX y pone de ejemplo lo que hacen las Águilas para que otros equipos del futbol mexicano emulen lo que se hace en Coapa, pues lo considera un equipo con mentalidad ganadora.

“América tiene una exigencia de “haber si ganamos o no ganamos”, aquí (América) se viene a ganar y aquí tienes que ser campeón y los propios jugadores dentro de la cancha de lo exigían… y eso (la mentalidad) eso es lo que deberíamos hacer todos”, sentenció Carlos Hermosillo para Sandra de La Vega.

