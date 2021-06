América: Santiago Solari piensa en volver a Europa al terminar contrato con las Águilas

Santiago Solari, director técnico del América, tiene su mira puesta en Europa pues al argentino ve al futbol del Viejo Continente como su mejor opción para mejorar como estratega.

"Aún me quedan dos años de contrato, luego me gustaría volver a Europa. El Madrid es mi casa, y pasé 3 años maravillosos en el Inter, un club que me despierta recuerdos apasionantes. El crecimiento debe continuar en Europa", comentó Solari en entrevista para Gazzeta Dello Sport.

"Personalmente sueño con Italia donde aprendí a apreciar la peculiaridad del futbol y me gustaría vivirlo desde la banca, sería un proceso de crecimiento que considero fundamental", agregó el estratega de las Águilas del América.

Solari, quien en su primer torneo llegó a Cuartos de Final con el América, aplaudió la llegada de Carlo Ancelotti al banquillo del Real Madrid.

"Ancelotti está en el corazón de todos los madridistas, forma parte de nuestra historia. Con él conquistamos la anhelada décima Copa de Europa tras dos años de espera y abrimos un ciclo ganador", opinó Santiago.

"Fue la segunda gran etapa histórica tras las cinco Copas de Europa consecutivas de los años 50. Su regreso no me ha sorprendido. Todo lo contrario, como madridista me pareció una decisión natural y lógica", concluyó.

