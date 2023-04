Andrés Lillini, 'frustrado' tras derrota ante Chivas: 'Hicimos todo para ganar y no te llevas nada'

La derrota ante Chivas dejó un sentimiento de frustración para Andrés Lillini. El entrenador del Necaxa fue directo con la evaluación del juego, pues consideró que el conjunto local no los superó en el trámite del partido.

"La frustración es muy grande, no la puedo esconder. Si el rival no te supera, no perdimos por más de un gol y se crean las situaciones para ganar el partido, la frustración es muy grande. Hicimos todo no solamente para no perder, sino para ganar y no te llevas nada, es muy doloroso", dijo en conferencia.

Sin embargo, el estratega argentino se mostró agradecido por el esfuerzo que hicieron sus jugadores, aunque reconoció la falta de tino.

"Hoy tuvimos siete situaciones contra una del rival. Esto se gana por goles, la diferencia son las áreas", cerró.

