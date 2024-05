Tras caída en la Concachampions, ven en ‘Puro Futbol’ un fracaso de Rayados

El tema de la eliminación de Rayados de Monterrey de la Champions Cup de la Concacaf ha dado mucho de qué hablar y en el programa “Puro Futbol” de Hi Sports TV la polémica se prendió con este tema tras una nueva eliminación con el “Tano” Ortiz.

Raúl Sarmiento, Óscar Pérez, Emiliano de la Rosa y Miguel Álvarez compartieron el espacio de análisis y debate, para hablar de este nuevo fracaso del equipo y de lo complicado que es para la afición tener que aguantar este tipo de crisis.

“Estadio lleno, la afición feliz, vas ganando, ya tienes la eliminatoria y al minuto 45 con 5 cometes ese error, es falta de concentración. Regresas del descanso mal y te hacen ese gol y ahí se acaba”, compartió Raúl Sarmiento.

“Sí, sin duda fue un fracaso, yo no comparto lo de que no le echaban ganas, al final es la frustración que no te permite poder reaccionar igual. Ellos al verse superados, se desaniman, se frustran, eso no te deja poder reaccionar. No estoy justificando ni nada, creo que el plantel que tienen es para más, yo si pensaba que podían pasar esta etapa”, sentenció Óscar Pérez.

“Rayados siendo Rayados, frustrante y golpe al ánimo previo a la liguilla” es la frase con la que se cerraba el debate, pues sin duda es una situación alarmante para uno de los equipos de mayor valor de plantilla en nuestro País y que ahora enfrentan un momento de crisis.