Tato Noriega confirma que Rayados está cerrando fichaje para el Apertura 2023

Rayados busca cerrar una contratación más. José Antonio 'Tato' Noriega, director deportivo del club, confirmó que están trabajando para conseguir un fichaje más para el Apertura 2023, aunque aseguró que no hay nada amarrado todavía.

"Seguimos pensando en que hay que hacer alguna contratación y eso es en lo que estamos trabajando. Aún no tenemos nada amarrado, cuando esté no tendríamos por qué no hacerlo saber, pero vamos adelantados en lo que se viene", dijo a los medios a su llegada a Monterrey tras una gira por Europa.

Asimismo, el Tato explicó que Fernando Ortíz está satisfecho e ilusionado con el plantel que tiene, por lo que espera que el equipo haga un buen torneo.

"Desde que llegó el Tano nos manifestó su agrado del plantel, conociéndolo desde fuera. Y aunque yo he estado un poco alejado de los últimos entrenamientos, estoy en constante comunicación con él, me ratifica que está muy ilusionado y que ve los elementos suficientes en cuestión de calidad, estilo, personalidad y disposición para que el plantel haga un buen torneo", agregó.

Monterrey hará su debut en el Apertura 2023 el próximo sábado 1 de julio ante Atlético de San Luis, partido que significará el debut del Tano en un duelo oficial como técnico del equipo.

