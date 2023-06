La temporada de Rayados terminó de manera desastrosa al caer eliminados en las Semifinales ante su máximo rival Tigres. A pesar de haber terminado superlíderes, la directiva decidió no seguir con Víctor Manuel Vucetich y contratar a Fernando Ortiz.

Ahora Monterrey ya piensa en el Apertura 2023, con Ortiz al mando. Para la siguiente campaña el equipo está buscando varios refuerzos, entre ellos, suena mucho el nombre de Diego Valdés, aunque Antonio Noriega, presidente del equipo decidió no dar específicos.

“Mira no quisiera ser específico en nombre porque han salido tantos que si voy respondiendo uno por uno no voy a terminar nunca, entonces prefiero ahorita guardarme los nombres todavía, porque aparte si alguno de los muchos que han salido llegara a ser uno de los reales candidatos puede jugar en contra de la negociación, entonces, permítemelo guardándolos por lo pronto”, expresó Tato a los medios de comunicación.

A pesar de que el directivo no confirmó el interés en Valdés, la llegada de Fernando Ortiz tras haber renunciado al puesto como entrenador del América, podría ayudar a la llegada del delantero chileno a tierras regias.

“Vamos avanzando (en los refuerzos), sentimos que, estamos dando pasos firmes y eso esperamos se refleje en tener noticias cuanto antes, no me quiero atrever a decirles algo que luego no cumpla, pero si estamos adelantados y espero pronto poder decir algo”, finalizó Noriega.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JESÚS MOLINA PROMETE CAMBIOS EN PUMAS: "NO PODEMOS VOLVER A FRACASAR"