Rayados: Stefan Medina 'desmiente' hipotética salida al Viejo Continente

Contento en Monterrey. Luego de los rumores que apuntan a la salida John Stefan Medina de Rayados durante este mercado invernal, el futbolista de La Pandilla compartió su postura sobre el caso.

A través de una charla con los medios, Medina dejó claro que su meta actual es permanecer en la institución y culminar su vínculo laboral con los regios.

"Me queda un año de contrato, todavía no hemos tocado profundamente si vamos a renovar o no. En algún momento se me acercaron, me preguntaron cómo me sentía en el club, fui muy honesto, les dije que acá lo tengo todo. No quisiera jugar en otro equipo en México que no sea Monterrey, es un club que me dio la posibilidad de salir de mi país, formar una familia, ser campeón, acumular experiencia. Quiero seguir compitiendo en el más alto nivel.

"Sé que hay demasiados rumores y al final lo único real es que en este momento yo tengo contrato con Monterrey, estoy muy feliz, muy contento con este proyecto, quiero seguir sumando, aportándole al equipo hasta donde tenga la posibilidad, hoy en día estoy concentrado cien por ciento en Monterrey, por supuesto tengo algunos sueños muy personales pero no sé cuándo se van a dar, eso ya no depende de mí", sentenció el jugador de Rayados.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DUILIO DAVINO: 'ESPEREMOS QUE JAVIER AGUIRRE PUEDA QUEDARSE EN RAYADOS POR MUCHOS AÑOS'