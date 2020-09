Rayados: Layún desea regresar a Inglaterra para cumplir un 'asunto pendiente'

A pesar de ascender con el Watford a la Premier League, Miguel Layún considera que tiene un asunto pendiente en Inglaterra, pues se quedó con las ganas de estar más tiempo.

“No quería moverme en ese momento, así que fue extraño, muy difícil, pero también entiendo cómo funciona el fútbol. Tal vez en el futuro pueda volver a Inglaterra y convertir ese asunto pendiente en un asunto realizado”, mencionó para 'The Guardian'.

El ahora futbolista de Rayados considera que fue una decisión complicada para su ego, pues dejó todas las oportunidades en México para cumplir su sueño en Europa.

“Cuando nos ascendieron me puse a llorar. Había sido una gran apuesta unirme a Watford y dejar ir todas las otras oportunidades en México por este gran sueño que tenía. Si soy honesto, fue muy difícil para mi ego.

"Te juro, aquí en México llamaría a un restaurante y diría: 'Escucha, soy Miguel Layún y quiero cenar, ¿podrías reservarme una mesa?' Arreglarían algo, no importaba si estaba lleno o no. En Inglaterra cuando les llamé fue: 'Hola, lo siento, soy Miguel Layún de Watford'. La respuesta: ‘Err... ¿sí?’ Pero también me dio la oportunidad de vivir la vida que a veces necesitamos y deseamos, caminar por las calles y no ser nadie”, relató.

Por último, el plurifuncional mexicano contó lo difícil que fue adaptarse al futbol inglés, donde rápidamente notó la diferencia con el balombié azteca.

“Había jugado en la Copa del Mundo, era una estrella en casa y ahora era como '¡Por favor... ni siquiera puedo agarrar la pelota! En Inglaterra pude sentir la diferencia de inmediato. Corres a través de las tres cuartas partes del campo y todo el mundo empieza a gritar '¡shoooooot!'. Puedes hacer el peor tiro de la historia y la gente te aplaudirá porque realmente aprecian que intentes anotar. Me encanta”, añadió.

