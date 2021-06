Rayados: Esteban Andrada confirmó su fichaje con Monterrey

Monterrey tiene nuevo portero de cara al Apertura 2021. Esteban Andrada ha confirmado que será nuevo jugador de Rayados, por lo que dejará a Boca Juniors tras tres años.

"Falta la documentación, pero está todo arreglado con la institución y en los próximos días estaré viajando para México para incorporarme a Rayados.

"Por un lado estoy triste y por otro contento. Hemos llegado a un acuerdo con Boca, estoy muy agradecido con Boca", mencionó para ESPN.

De igual forma, el meta argentino aprovechó para despedirse de la afición xeneize y destacó que Boca es la institución más grande del mundo.

"Agradecerle a toda esa gente que cada que salía a la cancha se ovacionaba, sabía que era la institución más grande del mundo, a donde vas a cualquier otro país te hablan de Boca, llevarme esa sensación que cuando salía a la cancha de la Bombonera me ovacionaban es lo mejor que me pasó en la vida, no es un hasta siempre, es un hasta luego", agregó.

