Rayados: Andrada, producto del trabajo de la cosecha que lo impulsó a las canchas

Esteban Andrada, portero de Rayados, valora cada una de las cosas que tiene y objetivos que ha logrado, pues le han costado. Y lo aprendió cuando a los 15 años tuvo que trabajar para ayudar a su familia tras el fallecimiento de su padre, y fue la cosecha de uva el medio que encontró para ayudar a su madre.

“Cortándolas. Somos una familia numerosa, siete hermanos y en su momento mi papá falleció hace más o menos 15 años y yo tenía 15 años, ahora tengo 30 y mi papá era el sostén de la familia, y cuando falleció mi mamá quedó sola y le tenía que dar una mano, por lo que me puse a trabajar.

"Donde vivía, en Mendoza (Argentina) se cosecha la uva para el vino, y si tienes voluntad y ganas con eso puedes vivir tranquilo, porque es un trabajo duro y tal vez por eso haya gente que lo trata de evitar, pero en ese momento no me quedaba otra mas que salir a cosechar uva para poder ayudar a mi familia”, dijo a RÉCORD.

Y justo los valores y aprendizajes que le dejó trabajar en la cosecha es lo que hoy el guardameta argentino quiere inculcarle a sus hermanos e hijos. Además de que a él le sirvió también para ahora conoces más sobre el vino.

“Los valores que trato de enseñarle a mis hijos, que todas las cosas que uno tiene cuestan y que los valores son importantes para la familia porque si te cuestan vas a cuidar mejor las cosas y eso trato de inculcarlo a mis hijos y mis hermanos más chicos.

“En su momento no tomaba vino, me invitaban una copa y no notaba la diferencia, creía que era todo igual y luego me di cuenta que no, fui conociendo un poco más y hoy si me dan un vino puedo decir si es bueno o malo”, expresó.

