Omar Govea en su presentación con Rayados: "Quiero comerme la Liga"

Este miércoles Rayados de Monterrey presentó a su nuevo jugador de cara al Clausura 2023, Omar Govea, el mexicano que hasta hace poco militó en el FC Voluntari de la Primera División de Rumania, donde solamente disputó once partidos, marcó un gol y puso una asistencia.

El mexicano que fue parte del proceso de Gerardo Martino rumbo a Qatar 2022 se dijo emocionado por el reto que representa llegar a Rayados y aseguró que tiene las ganas de comerse la Liga entera.

"Volver a Rayados es volver a un equipo que juega por campeonar, siempre me visualicé, yo tomé una buena decisión, quiero vivir la experiencia, jugar mi primer Clásico, quiero comerme la Liga, eso es a lo que vine, estoy con opción a compra, espero que al final del préstamo digan que fue una buena decisión", aseguró.

A pesar de que no tiene gran inconveniente en volver a nuestro país, Govea asegura que tampoco esperaba regresar tan pronto al futbol mexicano.

"Cuando me fui esperaba no volver tan joven, las buenas actuaciones me pondrán en Selección Nacional, pero primero es impresionar al entrenador", sentenció el nuevo jugador de Rayados

Govea podría debutar en Liga MX cuando se enfrenten a las Chivas Rayadas del Guadalajara el próximo 7 de enero en el Gigante de Acero.

