Luis Romo: 'Quiero ser ídolo como el Cabrito Arellano'

Luis Romo dejó claro que hará todo para que Rayados sea protagonista del Torneo Grita México Cl22 y para ello se comprometió a trabajar y esforzarse en todo momento, ya que uno de sus objetivos es que su nombre permanezca en la historia del Monterrey.

"Es un equipo de mucha exigencia y eso me gusta, aspira a lo grande, está apuntando a lo más alto, y para dejar huella tienes que aspirar a lo más grande y poner a este equipo en lo más alto puede ser un gran paso en mi carrera. Voy a pelear cada pelota a muerte, tengo ganas de trascender, el esfuerzo y la entrega siempre van a estar de mi parte porque vengo a ganar, a hacer historia", dijo el futbolista al tiempo en que reiteró: "soy un tipo combativo, que le gusta pelear al máximo, exigente y que le gusta que le exijan, y ganador".

Al margen, el exjugador de Cruz Azul compartió la admiración que de niño tuvo por Jesús Arellano, un referente de Rayados, y por eso aseguró que quiere ser importante para la afición regia como lo fue el 'Cabrito'.

"Yo jugaba su posición de niño y tenía el pelo largo, entonces era al que imitaba, al que me gustaba imitar. En mi barrio me dicen el 'Cabrito' y es algo bueno llegar al equipo de una de las personas que más me gustaba ver jugar de niño, fue ídolo y espero convertirme en ídolo igual", expresó.

