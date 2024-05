La 'maldición' del Tano Ortiz: Nunca ha remontado una eliminatoria

No es un secreto que los Rayados de Monterrey no están teniendo el mejor cierre de torneo, primero con la mala racha en Liga MX, y ahora con la eliminación de la Concacaf Champions Cup ante el Columbus Crew. De esta manerase confirma la 'maldición de Fernando Ortiz que no sabe lo que es remontar una eliminatoria que inicia perdiendo.

El estratega argentino, Fernando Ortiz, no la ha pasado bien en su etapa como entrenador cuando hablamos de instancias finales, de hecho, mantiene una racha negativa, ya que ni con el América, ni con Rayados, ha conseguido avanzar de ronda cuando su equipo pierde en la Ida. A continuación, te presentamos dichas series.

Cuando el Tano dirigía al América en el Apertura 2022, sufrió esta situación por primera vez. En los 4tos arrasó con el Puebla, dejando un global de 11-2, después, en las semifinales, su equipo cayó de visita ante el Toluca (2-1) y en la vuelta no lograron remontar (1-1), despidiéndose del torneo.

Ya como entrenador de los Rayados, Ortiz sufrió muchas críticas al ser eliminados contra el Atlético de San Luis en casa, luego de perder en la Ida por la mínima. Ahora, con la eliminación a manos del Colombus Crew se confirma esta tendencia del estratega argentino que no sabe lo que es remontar una eliminatoria.

