Jonathan Orozco, portero histórico de Rayados de Monterrey, asistió a la presentación del ‘Tecatito’ Corona en el Estadio BBVA. Durante la ceremonia, Orozco señaló que su deseo es volver a jugar con Rayados e incluso dijo que lo haría sin cobrar un peso.

Luego de que la afición pidió su regreso a Monterrey, Jonathan comentó que debido al amor que le tiene a la institución, regresaría al equipo y jugaría gratis. “Ya les dije que por amor a la camiseta regreso, de gratis, sin que me paguen un peso, solo la gasolina, pero es por amor al club, por el cariño que le tengo y ojalá pueda cerrar mi carrera aquí”, expresó el guardameta.

De igual forma, el portero de 37 años comentó que le gustaría terminar su carrera en Monterrey. Incluso, Jonathan aceptó que si ha tenido platicas tanto con José Antonio Noriega, como con Jorge Urdiales, para poder llegar a un acuerdo sobre su hipotético regreso.

“Hemos platicado, sí, el presi y Jorge Urdiales han estado muy al pendiente, él se ha encargado de todas esas cuestiones. Si se puede y hay condiciones bienvenido sea. No depende de mí, de muchas cuestiones. Es mi sueño, me encantaría poder cerrar mi carrera en el club. Vamos a ver si se puede lograr”, platicó Jonathan.

Por último, el arquero fue claro y sentenció que si regresa a Monterrey, solamente lo haría por un año. Debido a la lesión de su muñeca, la cual lo ha mantenido fuera de las canchas, el guardameta comentó que además de querer volver hasta 2024, solo jugaría dos temporadas más con el equipo, pues su mano quedó sensible.

“Hoy tuve una reunión con el Tato, pero sí le hice saber que con el tema de mi lesión, con la recuperación, no estoy en condiciones ni con las ganas de poder entrenar al cien por ciento, porque vengo de una recuperación muy complicada con el tema de mi muñeca y lo que quiero es estar al cien para competir por un puesto. Sé que me voy a perder este torneo, una por salud y en diciembre quiero estar al cien para regresar y no pienso jugar más de un año, porque sí quedó algo tocada mi muñeca”, comentó.

