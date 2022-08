Germán Berterame y su rechazo al América: 'Me veía con más goles en Monterrey'

Uno de los temas más sonados durante el mercado de fichajes del futbol mexicano fue la salida de Germán Berterame de Atlético de San Luis y su próximo destino.

Entre las opciones que tenía el delantero argentino aparecían América y Rayados y el atacante se decidió por La Pandilla.

"Me incliné más por Rayados, por la forma que es como institución. Me incliné para este lado por la ayuda de la familia y por eso me incliné para acá. Me veía con más goles en Monterrey, por decirlo de alguna forma", reveló el atacante en entrevista para Fox Sports.

RECHAZÓ AL AMÉRICA Germán Berterame aseguró que América sí lo buscó, y reveló los motivos por lo que prefirió fichar con Rayados. También señaló por qué es difícil encontrar un '9' en el futbol mexicano. #CentralFOX pic.twitter.com/UI6h4puJ5P — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) August 6, 2022

Además, Bertermae habló sobre lo que sería un ataque prominente junto a Rogelio Funes Mori y Diego Aguirre.

"Ahora, Rodrigo Aguirre ha comenzado a estar con el con el grupo y estar entrenando al 100%. Ojalá que se dé la posibilidad en algún momento aunque eso ya es decisión del cuerpo técnico", señaló el ariete.

