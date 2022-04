Erick Aguirre previo al Chivas vs Rayados: 'Ante Guadalajara no hay pretextos'

Los Rayados de Monterrey y las Chivas se enfrentan este miércoles en partido pendiente de la Jornada 12 y pese a las condiciones del Akron tras el concierto de Coldplay, el visitante saldrá por los tres puntos en busca de la mejor posicione en la tabla posible de cara al cierre de torneo, así lo aseguró Erick Aguirre, volante albiazul.

"Un campo que no está bien no se puede desarrollar un partido como uno quiere, pero eso que no suene a pretexto, nos tenemos que adaptar, cualquier campo, hacer bien lo nuestro, reitero, que no suene como pretexto, adaptarnos lo más rápido posible nosotros y ellos", indicó Aguirre.

“El equipo está motivado siempre obtener una victoria te otorga esa confianza, estamos enfocados en hacer un buen trabajo el miércoles y obtener la victoria. Sabemos la importancia de conseguir los tres puntos de visitante, podemos ir escalando posiciones cada vez y cerrar de la mejor manera para entrar bien a la Liguilla”, apuntó el plurifuncional.

Pese a no ser uno de los recurrentes para Gerardo Martino, Erick Aguirre ha estado siempre en el radar del entrenador del Tricolor, por lo que no pierde el anhelo de llegar como uno de los 23 convocados al Mundial de Qatar 2022.

"Siempre marcando esos objetivos que uno se pone año con año, hacer bien las cosas acá en Monterrey, quiero conseguir logros importantes con el club, por ende sé que haciendo bien las cosas en el club puedo ser tomado en cuenta en selección, es año importantísimo de Mundial, cualquier oportunidad que se me dé aprovecharla al cien, no va a ser fácil meterme en esa lista final pero me siento para competir y estar en esa última lista, hay que aprovechar cualquier oportunidad".

