Canales sobre si Monterrey puede competir en el balompié europeo: 'Es otro tipo de futbol'

En entrevista con Omar Zerón, el jugador español, Sergio Canales, habló sobre si Rayados de Monterrey tiene el nivel para competir en las ligas europeas.

El mediocampista de 32 años aterrizó en el cuadro de la Pandilla en el pasado mes de julio como refuerzo para el equipo regiomontano.

Tras un par de meses de estar jugando en el futbol mexicano, el jugador español señaló si el equipo de Monterrey puede competir en el balompié del viejo continente.

“A nivel de calidad, a nivel de compromiso, a nivel de ganas, hay jugadores muy muy preparados que no hay nada que envidiar a ningún equipo; decir aquí cómo sería, es que es otro tipo de futbol, me pasaría lo mismo si me dices cómo quedaría uno de la Liga española aquí (Liga MX), me parece muy complicado decirte si quedaría, arriba, abajo, es que es un futbol totalmente diferente, no tiene nada que ver”, señaló.

Asimismo, Sergio Canales aseguró que los jugadores europeos que llegan al futbol mexicano necesitan un proceso de adaptación debido a que es un ritmo distinto.

“Los jugadores cuando venimos aquí, necesitas un periodo de adaptación para coger ese tipo de ritmo ese tipo de partido que son diferentes, y creo cuando vas de aquí (México) allá (Europa), pasa lo mismo”, sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JONATHAN OROZCO DESEA VOLVER A RAYADOS DE MONTERREY Y ASEGURÓ QUE JUGARÍA GRATIS